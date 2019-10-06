رياضة | الصراع يشتعل بين ريال مدريد وميلان على صفقة غير متوقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصراع يشتعل بين ريال مدريد وميلان على صفقة غير متوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ريال مدريد بدأ التحرك لحسم التعاقد مع صفقة جديدة مميزة خلال فترة الانتقالات القادمة، حيث يستهدف لاعب شاب موهوب محترف بالدوري الفرنسي.

وحسبما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب رين الفرنسي صاحب الـ 16 عامًا، لضمه لصفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمة، في إطار تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة استعدادًا للموسم القادم.

وأوضح الموقع الإيطالي أن تعاقد ريال مدريد مع كامافينجا ليس أمرًا سهلا في ظل اهتمام نادي ميلان الإيطالي أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب الشاب خلال الفترة القادمة.

إدواردو كامفينجا من مواليد 10 نوفمبر 2002 بأنجولا، ويمتلك الجنسية الكونغولية، يلعب في مركز خط الوسط المدافع، شارك مع رين الفرنسي في 11 مباراة بالموسم الحالي، وصنع هدف وحيد، ولم يسجل أي أهداف، وينتهي عقده مع الفريق الفرنسي في 2022.