رياضة | بالأسماء.. غياب 5 لاعبين عن الأهلي والزمالك في القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. غياب 5 لاعبين عن الأهلي والزمالك في القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك وجها لوجه، في قمة الكرة المصرية، يوم 19 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة القمة العديد من الغيابات بين صفوف الفريقين بسبب الإصابات، بينما هناك عدد أخر من اللاعبين لم يتضح موقفهم النهائي بشأن المشاركة في المباراة.

وتأكد غياب كلا من محمود جنش ومحمود عبد العزيز زيزو عن الزمالك بسبب الإصابة، بينما يغيب عن الأهلي كريم نيدفيد ومروان محسن وعمرو السولية عن موقعة القمة.

وبهذا يكون هناك 5 لاعبين تأكد غيابهم عن موقعة القمة المقبلة، والتي ستشهد صراعا قويا بين الفريقين خاصة في ظل المستوى المميز الذي يقدمه الفريقين.

ويحتل الأهلي حاليا صدارة الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بينما يمتلك الزمالك 6 نقاط وباقي له مباراة في الثامنة مساء اليوم ضد اف سي مصر.