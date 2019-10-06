رياضة | كواليس محاضرة فايلر مع لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس محاضرة فايلر مع لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق الأحمر، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص المدرب السويسري على تحفيز اللاعبين معنويا في بداية التحضير خلال فترة التوقف، والاستعداد للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في الأسبوع الرابع لبطولة الدوري .

وكان الأهلي قد حقق الفوز امس على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.

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وفي سياق متصل أدى شريف إكرامي، وعلي لطفي، ثنائي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة على ملعب التتش، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس، وذلك ضمن تحضيرات الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

واشتملت التدريبات على بعض الفقرات الفنية المتنوعة ما بين التصويب والجانب البدني.

وأدى الأهلي مرانه اليوم وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني للاعبين خلال فترة توقف الدوري والتي تشهد خوض المنتخب تجربة ودية أمام بوتسوانا ضمن المعسكر الذي ينطلق غدا بمشاركة 6 لاعبين من الأهلي.