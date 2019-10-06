رياضة | مران الأهلي| مرحلة جديدة من التأهيل لمتولي وتدريب استشفائي لإبراهيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| مرحلة جديدة من التأهيل لمتولي وتدريب استشفائي لإبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وبدأ متولي، الجري وتنفيذ مرحلة التأهيل داخل ملعب التتش، بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى التحسن الذي طرأ عليها.

وقام متولي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات وفقا لبرنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك بالسوبر المصري.

وأجرى متولي أشعة خلال الفترة الأخيرة للتعرف على نسبة شفائه من الاصابة، وحرص خالد محمود طبيب الفريق على متابعة برنامجه اليوم داخل ملعب التتش.

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وفي نفس السياق خاض ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وخاض مدافع الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف طارق عبدالعزيز، اخصائي التأهيل بالنادي.

وشارك ياسر ابراهيم، في مباراة الفريق التي أقيمت أمام أسوان على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف.