رياضة | إعلامي رياضي يفتح النار على لجنة الانضباط بسبب "حمد الله"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي رياضي يفتح النار على لجنة الانضباط بسبب "حمد الله" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الإعلامي والناقد الرياضي عادل التويجري، لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة؛ لتجاهلها الأخطاء المتعلقة بنادي النصر، والتي على رأسها "بصقة" عبد الرازق حمد الله، لاعب النصر.

وتهكم التويجري على اللجنة، في تعاملها مع نادي النصر، مؤكدًا أنها تتعمد تغافل أخطاء "العالمي" وكان على رأسها "بصقة" عبدالرزاق حمدالله، ملمحًا أن لخالد البلطان حق كبير.

وقال التويجري في تصريحات تليفزيونية: "لجنة الانضباط مغمًا عليها، إذا كان في فم خالد البلطان ماء فأنا في فمي محيط، منها بصقة حمدالله وغيرها من الحالات".

وأضاف: "لجنة الانضباط لديها مشكلة كبيرة، وتصدر الطناش للشارع الرياضي السعودي، في الالتزام باللوائح وتنفيذ القرارات".

وكانت الكاميرات، قد رصدت قيام حمدالله بالبصق على أحد لاعبي الحزم خلال مواجهة الفريق، والتي فاز فيها الحزم على النصر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما باستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وتلزم المادة 48 الفقرة 1 / 4 من لائحة الانضباط، على ضرورة إقاف اللاعب 6 مباريات للبصق على المنافس أو على أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة، وغرامة مالية تقدى ب60 ألف ريال.

يذكر أن حمدالله فقد الكثير من تركيزه داخل الملعب، وانشغل كثيرًا في المباريات الماضية بالاعتراض على قرارات الحكام، كما حدث في مباراة السد الأخيرة بدوري الأبطال، كما اشتبك مع التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب، في مباراة الفريقين بالدوري.

ويذكر أن حمد الله مازال غائبا عن قائمة المنتخب، على عكس ما روجت له وسائل الإعلام المغربية في وقت سابق، والتي أكدت عودته لحمل قميص "أسود الأطلس" من جديد

وكان حمد الله قد غادر معسكر منتخب المغرب، بشكل مفاجئ، قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، بسبب وجود خلاف بينه مع بعض لاعبي المنتخب.