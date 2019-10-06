رياضة | ريال مدريد يخسر 3 صفقات من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخسر 3 صفقات من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد خسر 3 صفقات نارية كان يستهدف التعاقد معهم، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الملكي، استعدادًا للموسم الكروي القادم 2020 - 2021.

وأشارت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن نادي ريال مدريد فشل في حسم ثلاثة صفقات من العيار الثقيل، أولها الفرنسي بول بوجبا أحد الأهداف الرئيسية للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي، ولكن يتمسك مانشستر يونايتد باستمرار اللاعب وأصبح رحيله أمرًا صعبًا خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي ريال مدريد حاول التعاقد مع "بوجبا" الصيف الماضي ولكن الصفقة لم تتم بسبب تمسك اليونايتد باللاعب.

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أما الصفقة الثانية التي خسرها نادي ريال مدريد هو الدنماركي كريستيان إريكسن والذي أصبح قريبا من الانتقال لأحد الأندية الإنجليزية، وذلك بعدما رفض زيدان التعاقد معه لعدم اقتناعه بمستواه وفائدته للفريق الملكي.

كما خسر نادي ريال مدريد ايضًا لاعب وسط فريق أياكس أمستردام فان دي بيك والذي اقترب من تجديد تعاقده مع النادي الهولندي خلال الفترة القادمة.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نادي ريال مدريد يبحث عن صفقات جديدة لتدعيم صفوفه، ويستهدف التعاقد مع برونو فيرنانديز من سبورتنج لشبونة، وقد تكلف الصفقة خزينة النادي الملكي قرابة 55 مليون يورو.