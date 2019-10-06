رياضة | عاجل- أول تعليق من جوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- أول تعليق من جوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على خسارة فريقه اليوم على ملعبه أمام ضيفه وولفرهامبتون بهدفين دون رد في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال جوادريولا عقب نهاية المباراة :"بدأنا بشكل جيد في البداية، ولكننا استقبل من المرتدات، لم نكن في أفضل مستوياتنا اليوم واستقبلنا في مرتدة سريعة".

وأضف :"كان لدينا الفرص للتسجيل ولكنه لم يكن يومنا وخسرنا اللقاء".

وتابع :"لم نحرز تقديم اليوم، كان لدينا بعض المشاك،. نحن فريق يلعب بشكل معين ولكنه لم يكن يومنا، هذا يحدث في بعض الأوقات".

وواصل :"كايل والكر ليس بخير، لم يتدرب معنا بعد إصابته بالعدوى ولهذا كان علينا تغييره، عندما تحقق الانتصار فأنت تفكر في اللقاء القادم، الآن لدينا توقف دولي، ولذلك سنعود ونحاول في اللقاء المقبل".

