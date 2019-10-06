رياضة | أهداف مباراة - ساوثهامتون 1 × 4 تشيلسي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - ساوثهامتون 1 × 4 تشيلسي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
الجونة
1
x
15:00
0
مصر المقاصة
حرس الحدود
1
x
17:30
1
طنطا
طلائع الجيش
0
x
17:30
0
بيراميدز
الزمالك
-
x
20:00
-
نادي مصر
بلد الوليد
0
x
16:00
0
أتلتيكو مدريد
-
x
21:00
-
إشبيلية
روما
1
x
15:00
1
كالياري
تورينو
0
x
18:00
0
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
0
x
18:00
1
فيردر بريمن
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
-
x
21:00
-
ليون
ساوثهامتون
1
x
15:00
4
تشيلسي
آرسنال
1
x
15:00
0
بورنموث
مانشستر سيتي
0
x
15:00
2
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
1
x
17:30
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ديبورتيفو لاكورونا
0
x
18:30
0
ألميريا