رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي من ولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي من ولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق مانشستر سيتي لهزيمة قاسية من فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

وسجل اداما تراوري هدفين فريق ولفرهامبتوت في الشوط الثاني من المباراة بعد إضاعة لاعبي مانشستر سيتي الكثير من الفرص خلال المباراة، ولكن خطف الولفز الفوز عن طريق الكرات المرتدة.

ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-

1- ليفربول 24 نقطة.

2- مانشستر سيتي 16 نقطة.

3- أرسنال 15 نقطة.

4- ليستر سيتي 14 نقطة.

5- تشيلسي 14 نقطة.

6- كريستال بالاس 14 نقطة.

7- بيرنلي 12 نقطة.

8- وست هام 12 نقطة.

9- توتنهام هوتسبير 11 نقطة.

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10- بورنموث 11 نقطة.

11- ولفرهامبتون 10 نقاط.

12- مانشستر يونايتد 9 نقاط.

13- شيفيلد يونايتد 9 نقاط.

14- برايتون 9 نقاط.

15- استون فيلا 8 نقاط.

16- ساوثهامبتون 7 نقاط.

17- ايفرتون 7 نقاط.

18- نوريتش سيتي 6 نقاط.

19- نيوكاسل يونايتد 5 نقاط.

20- واتفورد 3 نقاط.

يذكر أن فريق ليفربول كان قد حقق انتصارا هاما على حساب فريق ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد.