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رياضة | أهداف مباراة - الجونة 1 × 0 مصر المقاصة | الدوري المصري

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الدوري المصري الممتاز

الجونة

1

x
15:00

0

مصر المقاصة

حرس الحدود

1

x
17:30

1

طنطا‏

طلائع الجيش

0

x
17:30

0

بيراميدز

الزمالك

-

x
20:00

-

نادي مصر

بلد الوليد

0

x
16:00

0

أتلتيكو مدريد

-

x
21:00

-

إشبيلية

روما

1

x
15:00

1

كالياري

تورينو

0

x
18:00

0

نابولي

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انتر ميلان

-

x
20:45

-

يوفنتوس

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت

0

x
18:00

1

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي

سانت إيتيان

-

x
21:00

-

ليون

ساوثهامتون

1

x
15:00

4

آرسنال

1

x
15:00

0

بورنموث

مانشستر سيتي

0

x
15:00

2

وولفرهامبتون

نيوكاسل يونايتد

1

x
17:30

0

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني الدرجة الثانية

ديبورتيفو لاكورونا

0

x
18:30

0

ألميريا

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