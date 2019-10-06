رياضة | نجاح مصر فى تنظيم بطولة العالم لرواد السلاح يبهر الجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاح مصر فى تنظيم بطولة العالم لرواد السلاح يبهر الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر رئيس إتحاد السلاح، عبد المنعم الحسيني، عن سعادته بظهور حفل افتتاح بطولة العالم لرواد السلاح، بهذا الشكل، والتظيم الرائع الذى ابهر الجميع دون استثناء ونال الاشادات من الاتحاد الدولى للعبة وجميع الدول المشاركة.

وأكد الحسيني أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها قادرة على إنجاح أي حدث، موجهاً شكره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي مجهوداته الرائعة ودعمه المستمر لإنجاح أي حدث رياضي عامة وبطولات السلاح خاصة.

وتابع رئيس إتحاد السلاح ، أن مصر تمتلك لأول مرة، منتخب رواد مكون من 20 لاعبا ولاعبة يشاركون في البطولة الجارية والتي تستضيفها الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، رفقة ٤٦ دولة مشاركة في البطولة، بجانب ٩ دول للحكام بمجمل مشاركة٥٦ دولة .

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وأوضح الحسيني أن البطولة تروج بشكل كبير للسياحة وسمعة مصر التنظيمية، حيث يتوجه اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة لزيارة المتحف المصري ، وينظم الإتحاد جولات سياحيه للتعريف بمعالم مصر السياحية.

ومن جهته قال مدحت البكري، مدير بطولة العالم لرواد السلاح مصر ٢٠١٩، أن نجاح حفل الافتتاح واليوم الأول، يأتي وراءه ١٢ لجنة ساهمت في الحدث ونجاحه.

واضاف مدير البطولة أن اللجان تعمل علي مدار ٢٤ ساعة، من أجل توفير كافة احتياجات المنتخبات المشاركة في البطولة.