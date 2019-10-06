رياضة | مدرب الجونة يتحدث عقب فوز فريقه الهام على مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الجونة يتحدث عقب فوز فريقه الهام على مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الصربي نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة عن سعادته الكبيرة عقب الفوز الهام الذي حققه فريقه على مصر المقاصة بهدف نظيف.

وقال عقب نهاية المبارات :"ظهرنا بمستوى مميز في المباراتين السابقتين، ولكننا لم ننجح في تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف :" في مباراة اليوم طالبت اللاعبين بعدم الخوف وضرورة الثقة في أنفسهم وبالفعل ظهروا بمستوى مميز في الشوط الأول تحديدًا ونجحنا في الحفاظ على الهدف الذي سجلناه".

Advertisements

وزاد :"نجحنا في تحقيق فوز مهم للغاية بعد الخسارة في المباراتين السابقتين، وأشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة".

وتابع :"فترة التوقف الدولي لا أعلم هل جاءت في توقيت مهم أم لا، سأفتقد مجموعة من اللاعبين لارتباطهم بالمنتخبات، لكني أملك مجموعة أخرى من اللاعبين الرائعين وهو يحتاجون للكثير من المباريات للمشاركة فيها".

وزاد :"المباراة المقبلة صعبة بسبب تواجد بعض اللاعبين مع منتخباتهم والفريق يملك مجموعة أخرى من اللاعبين وأسعى لزيادة الثقة، وكل مباراة لها صعوباتها وأسعى للفوز مع الفريق",