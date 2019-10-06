شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم مواجهة روما وكالياري بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي روما الإيطالي و نظيره نادي كالياري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل الفريقين قبل بداية المباراة

تشكيل روما ضد كالياري بالدوري الإيطالي

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: مانشيني، سمولينج، سبينازولا، كولاروف.

خط الوسط: كريستانتي، دياوارا، زانيولا، وترود، كلويفرت.

خط الهجوم: دجيكو.

تشكيل كالياري ضد روما بالدوري الإيطالي

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حراسة المرمى: اولسين.

خط الدفاع: سييتليى، بيساكاني، بيلجريني، فابريزيو.

خط الوسط: نانديز، سيجاريني، روج، ناينجولان.

خط الهجوم: جلفاو، سيموني.

ملخص مباراة روما ضد كالياري بالدوري الإيطالي

وبدأت المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين ليسجل نادي كالياري هدفه الأول في الدقيقة 26 عن طريق ركلة جزاء سجلها جواو بيدرو ليرد نادي روما بهدف التعادل في الدقيقة 31 عن طريق كابيتيلي بالخطأ في مرماه واستمر كلا الفريقين يهددان مرمى بعضهم البعض لخطف الهدف الثاني ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب الفريقين بالدوري الإيطالي عقب المباراة

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد روما إلى 12 نقطة ليتواجد في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي بينما يصل رصيد كالياري إلى 11 نقطة في المركز السابع.