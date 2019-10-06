شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف نظيف أرسنال يفوز على بورنموث بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

حقق فريق أرسنال الإنجليزي الفوز على نظيره نادي بورنموث بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما على ملعب استاد الامارات ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل هدف الفوز لفريق ارسنال اللاعب ديفيد لويز فى الدقيقة 9 من عمر المباراة لتنتهى بنتيجة هدف دون رد . وكان قد خاض ارسنال اللقاء بطريقة لعب 1ـ 3 ـ 2ـ 4 و بتشكيل ضم كلا من : حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: لويز، باباستاثوبولوس، كولاسيناك، تشامبيرس. خط الوسط: سيبايوس، شاكا، جوندوزي. Advertisements خط الهجوم: بيبي، أوباميانج، ساكا. تشكيل بورنموث ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي حراسة المرمى: رامسدالي خط الدفاع: كوك، آكي، ريكو، جاك ستيسي. خط الوسط: ويلسون، ليرما، بيلينج، كينج. خط الهجوم: كالوم ويسلون، سولانكي. وبتلك النتيجة يرفع فريق الارسنال رصيده الى النقطة 18 يحتل بها المركز الثانى بينما يتوقف رصيد بورنموث عند النقطة 11 محتلا بها المركز العاشر .

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