شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحقق فوزاً ساحقاً على ساوثهامبتون بالدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

تفوق نادي تشيلسي الإنجليزي على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

احرز تشيلسى الهدف الاول عن طريق اللاعب تامى ايراهام فى الدقيقة 17 من بداية الشوط الاول وعاد ماسون مونت ليعزز تقدم فريقه وتمكن من احراز الهدف الثانى فى الدقيقة 24 لتصبح النتيجة تقدم تشيلسى بهدفين دون رد .

وعاد ساوثهامبتون ليقلص الفارق فى الدقيقة 30 وسجل الهدف الاول عن طريق دانى انجز لاعب الفريق بينما لاعب تشيلسى نغولو كانتي كان له رأى اخر وعزز تقدم فريقه بالهدف الثالث فى الدقيقة 40 و اختتم 89 ميشي باتشواي اهداف تشيلسى وسجل الهدف الرابع فى الدقيقة 89 لتنتهى المباراة بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد .

وبتلك النتيجة يجتل تشيلسى المركز الثالث برصيد 17 نقطة بينما يتوقف ساوثهامبتونعند المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط .