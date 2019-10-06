الامارات | استبعاد خلفان مبارك والمحرمي من المنتخب بسبب الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد خلفان مبارك والمحرمي من المنتخب بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استبعاد لاعبي الجزيرة خلفان مبارك وبني ياس حسن المحرمي من المنتخب بعدما اثبتت الفحوصات الطبية تعرضهما وحاجة كل منهما للعلاج، علما أن المنتخب يستعد حاليا في دبي لمواجهة نظيره منتخب إندونيسيا الخميس المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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