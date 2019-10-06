شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يفوز على ساوثهامبتون 4/ 1 في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق تشيلسي انتصارا ثمينا على مضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الأحد، بملعب سانت ميريز، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

أهداف البلوز جاءت عن طريق تامي أبراهام، ماسون مونت، نجولو كانتي وميتشي باتشواي، في الدقائق 17، 24، 40 و89 على الترتيب، بينما أحرز داني إنجز هدف ساوثهامبتون الوحيد.

بهذا الفوز، ارتقى تشيلسي للمركز الخامس بعد وصوله للنقطة 14، بينما توقف ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.