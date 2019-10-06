شكرا لقرائتكم خبر عن وولفرهامبتون يفوز علي مانشستر سيتي بهدفين في الدوري الانجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعرض مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الانجليزي، لخسارة مفاجئة من ضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب الاتحاد في الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أداما تراوري هدفي المباراة في الدقيقتين 80 و94، وقدم وولفرهامبتون هدية ثمينة للمتصدر ليفربول ،حيث تجمد رصيد مانشستر سيتي بعد خسارته عند 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 10 نقاط في المركز الـ11