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شكرا لقرائتكم كهربا يعود إلى القاهرة .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استغل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى، فترة التوقف الدولى، ليعود إلى أرض الوطن "مصر" لقضاء الأجازة مع أفراد أسرته.
ونشر كهربا صورته عبر صفحته على "انستجرام" مرتديًا ألوان علم مصر، معلقًا عليها بوضع صورة العلم، وبجواره قلب، وعلامة النصر
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