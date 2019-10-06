شكرا لقرائتكم جون أنطوى يقود هجوم بيراميدز أمام الطلائع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى : - خط الدفاع : أحمد أيمن – رجب بكار – عمر جابر – عبد الله بكرى Advertisements خط الوسط : محمد فتحى – ويلفرد كانون – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن – إيريك تراورى خط الهجوم : جون أنطوى يدخل بيراميدز اللقاء فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز فى المباراتين الماضيتين على إنبى برباعية نظيفة وطنطا بهدفين مقابل هدف .

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