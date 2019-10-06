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جدة - عمرو شويل يلتقى نادى الزمالك فى الثامنة مساء اليوم الأحد، نظيره فريق إف سى مصر، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر اليوم الأحد 6/10/2019 في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع



وكشف اتحاد الكرة عن نقل مباراة الزمالك وإف سي مصر إلى استاد السلام بدلا من استاد بتروسبورت بناء على طلب الأمن.

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مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر اليوم الأحد 6/10/2019 في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع



يدخل الزمالك لقاء اليوم برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين على الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة بينما يقع إف سي مصر في المركز 16 برصيد نقطة واحدة.

مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر اليوم الأحد 6/10/2019 في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع





واستقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك على إجراء بعض التعديلات على تركيبة الفريق أمام نادى مصر، والتى سيبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة حصد النقاط الثلاث للاستمرار فى التواجد فى مقدمة الترتيب.

مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر اليوم الأحد 6/10/2019 في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع



ويغيب عن الزمالك فى مباراة اليوم كل من طارق حامد للإيقاف بعد حصوله على إنذارين أمام المقاصة ما أدى إلى طرده عقب نهاية المباراة، محمود عبد العزيز الذى سيغيب لأكثر من 6 أشهر بعد التأكد من إصابته بالرباط الصليبى أمام المقاصة.

مشاهدة مباراة الزمالك واف سي مصر اليوم الأحد 6/10/2019 في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع





وأسندت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم إدارة مباراة الزمالك وإف سى مصر للحكم طارق مجدي ويعاونه كل من تحسين أبو السادات ومحمد عبد المجيد مساعدين، وسعيد حمزة حكما رابعا.