شكرا لقرائتكم الاثنين.. سحب قرعة كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم سحب قرعة كأس الملك للموسم الحالي يوم الاثنين في العاصمة الرياض، إذ تم تقسيم 64 فريقاً إلى مستويين.

وأشار اتحاد القدم إلى أن المستوى الأول يضم أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين و16 نادياً من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

ويضم المستوى الثاني 4 فرق من دوري الدرجة الأولى وأندية الدرجة الثانية بالإضافة إلى 4 فرق متأهلة من دوري الدرجة الثالثة وهي أندية طويق وعكاظ واللواء وطبرجل.

ويحمل التعاون لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت شهر مايو الماضي على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف.