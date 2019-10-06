شكرا لقرائتكم أتلتيكو يتعثر بتعادل جديد.. وسلتا يخطف نقاط بلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعثر أتلتيكو مدريد بتعادله مع مضيفه بلد الوليد سلبيا يوم الأحد، في المرحلة الثامنة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز ريال مايوركا على إسبانيول 2 - صفر وسلتا فيغو على أتلتيك بلباو بهدف.

وفشل فريقا أتلتيكو مدريد وبلد الوليد في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة، وأهدر ساندرو راميريز ركلة جزاء لفريق بلد الوليد في الدقيقة 36.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، وبفارق نقطتين أمام برشلونة الذي يواجه إشبيلية في وقت لاحق، في المقابل رفع بلد الوليد رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر.

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وفي المباراة الثانية، فاز فريق ريال مايوركا على ضيفه إسبانيول 2 –صفر وتقدم الكرواتي انتي بوديمير بهدف لمايوركا في الدقيقة 37 ثم أضاف سالفا سيفيا الهدف الثاني في الدقيقة 73.

ورفع الفوز رصيد مايوركا إلى سبع نقاط في المركز الثامن عشر، فيما ظل إسبانيول في المركز الثاني من القاع برصيد خمس نقاط.

وفي المباراة الثالثة، انتزع سلتا فيغو فوزا صعبا من ضيفه أتلتيك بلباو بهدف دون رد سجله نجمه ياغو أسباس في الدقيقة 74 ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بلباو عند 12 نقطة في المركز السابع.