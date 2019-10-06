شكرا لقرائتكم جماهير غاضبة تهدد رئيس فالنسيا بالقتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم في وقت مبكر من صباح يوم الأحد أن رئيسه أنيل مورثي تلقى تهديدات بالقتل عبر رسائل على هاتفه.

وتقدم فالنسيا ببلاغ للشرطة الإسبانية بعد أن تلقى مورثي تهديدات بالقتل على هاتفه المحمول بعد ساعات من الفوز على ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف ليحقق الفريق انتصاره الأول تحت قيادة مدربه الجديد البرت سيلاديس.

وذكر فالنسيا في بيانه: الشؤون القانونية بالنادي قدمت للشرطة الأدلة حول التهديدات الخطيرة التي تتضمن تهديدات بالقتل، والتي تم ارسالها على الهاتف المحمول لرئيس النادي في الساعات الأخيرة.

ويواجه مورثي معارضة متزايدة من جانب جماهير النادي بعد إقالة المدير الفني السابق مارسيلينو رغم فوزه مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا بجانب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.