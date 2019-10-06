ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة مان سيتي من وولفرهامبتون.. وقائمة الهدافين بعد هدف إبراهام

كتب: ضياء السقا

اشتعلت المنافسة على الدوري الإنجليزي مبكرا، بعدما سقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة على أرضه ووسط جماهيره من وولفرهامبتون، بهدفين دون رد، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي الضيوف أداما تراوري في الدقيقتين 80، و94 على الترتيب.

ورغم استحواذ السيتي على اللقاء بنسبة 76% مقابل 24 % للوولفز، إلا أن الضيوف نجحوا في خطف هدفين في أوقات قاتلة.

وتعتبر هذه الخسارة هي الثانية لجوارديولا هذا الموسم، بعدما خسر من نوريتش سيتي، الصاعد حديثا في الجولة الخامسة، أيضا سقط السيتي في فخ التعادل أمام توتنهام في الجولة الثانية.

وعلى الجانب الأخر، حقق ليفربول فوزا قاتلا أمام ليستر سيتي بهدفين لهدف، في إطار الجولة ذاتها.

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وأحرز هدفي الريدز، ساديو ماني وجيمس ميلنر، فيما سجل هدف ليستر الوحيد جيمس ماديسون.

ترتيب الدوري والهدافين

وبذلك عزز ليفربول صدارته للدوري بـ24 نقطة، متفوقا على السيتي بفارق 8 نقاط، وجاء أرسنال ثالثا بـ15 نقطة، وليستر رابعا بـ14، متفوقا على تشيلسي الخامس بفارق الأهداف.

وعلى صعيد الهدافين، تصدر القائمة تامي إبراهام بـ 8 أهداف، بعدما سجل هدفا في هذه الجولة، متساويا مع أجويرو، يليهما أبوباميانج بـ7، ويمتلك نجمنا المصري محمد صلاح 4 أهداف حتى الآن.