فضيحة جديدة.. مانشستر سيتي يسقط أمام وولفرهامبتون.. والجماهير تحتفي بـ’’مختار مختار الكرة الإنجليزية‘‘

كتب: ضياء السقا

تلقى مانشستر سيتي خسارة صادمة على أرضه ووسط جماهيره من وولفرهامبتون، بهدفين دون رد، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي الضيوف أداما تراوري في الدقيقتين 80، و94 على الترتيب.

ورغم استحواذ السيتي على اللقاء بنسبة 76% مقابل 24 % للوولفز، إلا أن الضيوف نجحوا في خطف هدفين في أوقات قاتلة.

وتعتبر هذه الخسارة هي الثانية لجوارديولا هذا الموسم، بعدما خسر من نوريتش سيتي، الصاعد حديثا في الجولة الخامسة، أيضا سقط السيتي في فخ التعادل أمام توتنهام في الجولة الثانية.

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وكرس المدير الفني لوولفرهامبتون، نونو سانتو، الملقب بـ"مختا مختار الكرة الإنجليزية"، نظرا لاقتراب ملامحه من المدرب المصري، عقدته لجوارديولا، حيث سبق وأن تعادل معه الموسم الماضي على ملعب الذئاب.

وجاء هاشتاج "مختا مختار الكرة الإنجليزية" ضمن الأكثر تداولا على تويتر، بعد نجاح المدرب نونو سانتو في خطف فوز قاتل من السيتي.

وبذلك توقف رصيد السيتي عند 16 نقطة، متخلفا بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر بـ24 نقطة، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده لـ10 نقاط في المركز الثامن.

شاهد أهداف المباراة من هنا: https://videos.files.wordpress.com/ua5Vo2HJ/woool_hd.mp4