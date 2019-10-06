شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين يعلن تشكيل مباراة حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا تشكيل الفريق الذى يخوض مباراة اليوم أمام نظيرة حرس الحدود ضمن الجولة الثالثة فى بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام على ملعب المكس بالاسكندرية . وجاء تشكيل الفريق كالتالى : حراسة المرمى : إسلام طارق الدفاع : محمود مسعود و سليمان عبدربه و إيهاب سمير و محمد الشاذلى Advertisements الوسط : تاديو لوانجا و حسام غالى و أحمد الشناوى و عبد الرحمن الدح و أحمد فهمى الهجوم : إسلام فؤاد وياتى على مقاعد البدلاء : محمد العشرى و أحمد قطاوى و محمد فتحى و وليد عادل و محمود كابونجا و أحمد الألفى و الحسن ضيوف .

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