بيراميدز يهاجم الطلائع بأنطوى وحسن والسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء طلائع الجيش بعد قليل باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى وجاءت تشكيلة بيراميدز على النحو التالى : - حراسة المرمى : المهدى سليمان خط الدفاع : أحمد أيمن – رجب بكار – عمر جابر – عبد الله بكرى Advertisements خط الوسط : محمد فتحى – ويلفرد كانون – عبد الله السعيد – إبراهيم حسن – إيريك تراورى خط الهجوم : جون أنطوى يدخل بيراميدز اللقاء فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز فى المباراتين الماضيتين على إنبى برباعية نظيفة وطنطا بهدفين مقابل هدف .

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