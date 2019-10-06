نشرة أخبار سوبر كورة.. عقاب لاعبى الأهلي.. منع الأندية من حضور قرعة الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما تغلب على نورويتش سيتي بنتيجة 5 – 1 في المباراة التي جمعتهما أمس بملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" ، حقق نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي رقماً مميزاً .

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