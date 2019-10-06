شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يعود إلى مصر مرتديًا ألوان العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالى، فترة التوقف الدولى، ليعود إلى أرض الوطن "مصر" لقضاء الأجازة مع أفراد أسرته.

ونشر كهربا صورته عبر صفحته على "انستجرام" مرتديًا ألوان علم مصر، معلقًا عليها بوضع صورة العلم، وبجواره قلب، وعلامة النصر.

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كهريا

واستبعد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، كهربا من قائمة الفراعنة التى تستعد لمواجهة بتسوانا وديًا المحدد لها 14 أكتوبر الحالى.

ضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

كما أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر استبعاد محمد صلاح من معسكر الفراعنة المقبل المقرر له الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر الجارى، لإراحته بسبب ضغط المباريات على اللاعب فى الدورى الإنجليزى.