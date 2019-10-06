شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الدورى تُجبر الزمالك على هز شباك نادى مصر 9 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الزمالك ونادى مصر، المقرر لها فى الثامنة مساءًا على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بنتيجة ضخمة من أجل إعتلاء قمة الدورى.

فوز الزمالك على نادى مصر وحصد الثلاث نقاط لا يكفيه لإعتلاء قمة الدورى، حيث يجب على الفارس الأبيض أن يحرز 9 أهداف فى شباك المنافس، حتى يتخطى الأهلى المتصدر، ويعتلى القمة.

الأهلى متصدر جدول الدورى برصيد 9 نقاط، محرزًا 10 أهداف، أما الزمالك يدخل مواجهة نادى مصر وفى جعبته 6 نقاط، وأحرز لاعبوه هدفين فقط، مما يجعل الفريق الأبيض فى حاجة لإحراز 9 أهداف ليصل للهدف رقم 11 ويعتلى القمة، بعد انتهاء الجولة الثالثة من المسابقة.