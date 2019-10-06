طلائع الجيش يهاجم بيراميدز بباولو ونداى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن البرازيلى فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء بيراميدز بعد قليل باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى . وجاءت تشكيلة الطلائع على النحو التالى :- حراسة المرمى : محمد بسام خط الدفاع : احمد سامى – على الفيل – عاصم صلاح – بوشا Advertisements خط الوسط : فرانك استيفن – عمرو السيسى – مهند لاشين – كريم طارق – تالا نداى خط الهجوم : حسام باولو يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة جمعها من التعادل مع إنبى بهدف لمثله الأسبوع الماضى .

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