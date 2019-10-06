شكرا لقرائتكم خبر عن على الصاوى يحقق فضية الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح على الصاوى لاعب منتخب الكاراتيه فى تحقيق الميدالية الفضية والمركز الثانى فى منافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام بروسيا، بعد أن خسر من لاعب فرنسا ستيفن دا كوستا، فى نهائى البطولة بوزن 67 كجم.

وتأهل على الصاوى إلى المباراة النهائية، بعد أن تغلب على منافسيه فى كل المباريات بالأدوار السابقة حيث فاز على أبطال كرواتيا ، أوكرانيا ، كازاخستان و اليابان ، إلا أنه خسر من البطل الفرنسى فى النهاية .

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ويحتل حاليا على الصاوى التصنيف الأولمبى الخامس ، بعد الفوز بالفضية.

وخسرت جيانا فاروق لاعبة المنتخب مباراة الميدالية البرونزية ، لتحل المركز الخامس فى البطولة .

يذكر أن بطولة الدورى العالمى تشهد أزمة بين جيانا فاروق ومدربها بعد أن خسرت الميدالية الذهبية ، وأصبحت تنافس على البرونزية فى البطولة.