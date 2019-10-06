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ولفرهامبتون يحقق فوز مفاجئ على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

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استطاع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي ولفرهامبتون بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الممتاز.

ملخص مباراة مانشستر سيتي و ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

وبدأت المباراة بسيطرة من مانشستر سيتي الذي هدد مرمى ولفرهامبتون بالعديد من الكرات الخطيرة ولكن كان هناك العديد من الفرص الخطيرة من ولفرهامبتون الذي استغل بعض الأخطاء الدفاعية للسيتي ولكن عجز كلا الفريقين عن تسجيل أي أهداف.

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وأضاع لاعبو السيتي العديد من الفرص السهله مثلما فعل لاعبو ولفرهامبتون وظل كلا الفريقين يهددان مرمى بعضهم البعض حتى استطاع ولفرهامبتون أن يخطف هدفه الأول في الدقيقة 80 عن طريق أداما تراوري وظل لاعبو السيتي يحاولون خطف هدف التعادل ولكن دون جدوى ليتفاجئ السيتي بتسجيل تراوري للهدف الثاني في الدقيقة 94 لينتهي اللقاء بفوز ولفرهامبتون بهدفين نظيفين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد ولفرهامبتون إلى 10 نقاط ليتواجد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة قي المركز الثاني.

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