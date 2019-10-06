راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

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أعلن أوليه جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة نظيره نادي نيوكاسل يونايتد بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل ويقود ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد خط هجوم فريقه اليوم ضد نادي نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. تشكيل مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز حراسة المرمى: دي خيا خط الدفاع: تاونزيبي، ماجوير، يونج، دالوت. Advertisements خط الوسط: فريد، مكتوميناي، بيريرا، ماتا، جيمس. خط الهجوم: راشفورد. تشكيل نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي حراسة المرمى: دوبرافكا خط الدفاع: شير، لاسيليس، كلارك، يدلين، ويليمز. خط الوسط: ألميرون، لونجستاف، شون لوجستاف، ماكسيمين. خط الهجوم: جويلاينتون.

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