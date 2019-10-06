شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

سيحاول فريق مانشستر يونايتد مصالحة جماهيره على خلفية النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، عندما يقابل الجريح نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك في ختام مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواجهة الجريحين في نيوكاسل

هي بالفعل مباراة قوية تجمع بين اسمين كبيرين في عالم الساحرة المستديرة وتحديدا إنجلترا لكنهما يعيشان أجواء صعبة ونكبات كروية خطيرة على مستوى النتائج ، فمانشستر يونايتد حقق نقطة وحيدة في آخر مباراتين بالدوري بعد أن خسر من وست هام يونايتد بهدفين دون رد، وتعادل على ملعبه ووسط جماهيره "أولدترافورد" أمام أرسنال بهدف لكل فريق.

وعلى الجانب الآخر، فقد تعرض نيوكاسل لهزيمة قاسية أمام ليستر سيتي بنتيجة خمسة أهداف دون رد، وهو لم يحقق سوى نقطة وحيدة في آخر 3 مباريات خاضها بالبريمير ليج، أمام برايتون بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في حين خسر من ليفربول متصدر المسابقة بنتيجة 3-1 والخسارة المذلة من ثعالب ليستر سيتي بخماسية بيضاء.

ويأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز جمعهم من فوزين وثلاثة تعادلات وخسارتين، أما نيوكاسل فيأتي في المركز قبل الأخير من البريمير ليج برصيد 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين و 4 هزائم.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في مباراة اليوم

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مباراة مانشستر يونايتد تنطلق في تمام الساعة 17:30 مساء بتوقيت مصر والأردن وليبيا وسوريا وفلسطين ، الساعة 18:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والبحرين ولبنان والعراق واليمن ، الساعة 19:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان وسوف تكون منقولة عبر قناة Bein Sport HD 2.

التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد أمام نيوكاسل:

في حراسة المرمى : دافيد دي خيا

في خط الدفاع :لوك شاو – هاري ماجواير – توانزيبي – بيساكا

في خط الوسط : نيمانيا ماتيتش – بيريرا – ماكتوميناي

في خط الهجوم : دانيال جيمس – خوان ماتا – ماركوس راشفورد.