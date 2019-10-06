شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الاولمبي المصري استعدادا لجنوب افريقيا والان مع التفاصيل

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب قائمة باسماء 28 لاعبا للدخول بهم في معسكر اعتبارا من الغد استعدادا لآداء مباراتين وديتين امام جنوب افريقيا يومي 11 و13 اكتوبر الحالي.

ضمت القائمة لحراسة المرمي:

• عمر رضوان

• عمر صلاح

• محمد صبحي

• مصطفي شوبير

وخط الدفاع :

• اسامه جلال

• محمود مرعي

• محمود الجزار

• احمد رمضان (بيكهام)

• محمد عبدالسلام

والاجناب:

• محمد صادق

• احمد ابوالفتوح

• احمد ايمن

• كريم العراقي

خط الوسط:

• اكرم توفيق

• غنام محمد

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• عمار حمدي

• ناصر ماهر

• احمد حمدي

• فوزي الحناوي

خط الهجوم :

• رمضان صبحي

• طاهر محمد طاهر

• امام عاشور

• عبدالرحمن مجدي

• وجيه عبدالحكيم

رؤوس الحربه :

• مصطفي محمد

• صلاح محسن

• احمد ياسر ريان

• ناصر منسي

ومن المقرر ان يؤدي الفريق تدريباته اعتبارا من غد علي الملاعب الفرعيه لاستاد القاهرة وستاد السلام .

كما اكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي ان الجهاز الفني يتابع اللاعبين محمد محمود وكريم نيدفيد مع ادارة النادي الاهلي للوقوف علي برنامجهما العلاجي باعتبارهما ضمن الهيكل الاساسي للمنتخب الاولمبي.

وقال غريب ان طاهر محمد طاهر سيخضع للكشف الطبي بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب لتحديد برنامجه العلاجي مشددا علي ان هذا المعسكر هو الاخير قبل انطلاق البطوله في 8 نوفمبر المقبل وايضا اختيار القائمه النهائيه التي سيتم ارسالها للكاف يوم 29 اكتوبر .

واكد شوقي غريب ان مباراتي جنوب افريقيا احتكاك قوي للفريق قبل البطوله وهو احد المنتخبات المتأهله ويقع في المجموعه الثانية.

كما وجه الشكر لكافة الجهات التي تقف وراء المنتخب من اجل تحقيق الحلم الكبير بالتأهل لاولمبياد طوكيو 2020 اولا ثم الفوز بالبطولة.

وقال ان الجميع سواء جهاز فني او لاعبين يدرك تماما حجم المسئوليه الملقاه علي عاتقهم وباذن الله سنكون عند حسن ظن الجماهير وهدفنا اسعاد الملايين من عشاق كرة القدم المصرية.