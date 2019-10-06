شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يرد على أنباء مطالبة بوجبا بزيادة راتبه لتجديد عقده والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد نفى الأنباء المنتشرة حول رغبة الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق في الحصول على راتب مالي ضخم للموافقة على تجديد عقده مع الفريق.

تقارير تكشف رغبة بوجبا في الحصول على راتب ضخم لتجديد عقده

وكان هناك بعض التقارير الصحفية الإنجليزية التي أشارت إلى رغبة بوجبا في الحصول على 600 ألف جنيه أسبوعيا كراتب للموافقة على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد ولكن النادي نفى هذه الأنباء.

Advertisements

وكان بوجبا قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن فشل انضمامه إلى أي نادي حتى انتهت الانتقالات.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع بوجبا

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع نادي مانشستر يونايتد أبرزها نادي ريال مدريد ونادي يوفنتوس.

وقد شارك بول بوجبا في 8 مباريات حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.