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تشيلسي يتفوق على ساوثهامبتون فى الشوط الاول بالدوري الانجليزي

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تقدم نادي تشيلسي الإنجليزي على نظيره ساوثهامبتون بهدف دون رد فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الممتاز.

احرز تشيلسى الهدف الاول عن طريق اللاعب تامى ايراهام فى الدقيقة 17 من بداية الشوط الاول وعاد ماسون مونت ليعزز تقدم فريقه وتمكن من احراز الهدف الثانى فى الدقيقة 24 لتصبح النتيجة تقدم تشيلسى بهدفين دون رد .

وعاد ساوثهامبتون  ليقلص الفارق فى الدقيقة 30 وسجل الهدف الاول عن طريق دانى انجز لاعب الفريق بينما لاعب تشيلسى نغولو كانتي كان له رأى اخر وعزز تقدم فريقه بالهدف الثالث فى الدقيقة 40 لينتهى الشوط الاول بنتيجة 3 اهداف مقابل هدف وحيد .

ويحتل تشيلسى المركز الخامس برصيد 14 نقطة بينما يأتى ساوثهامبتون فى المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط قبل بداية اللقاء .

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