شكرا لقرائتكم خبر عن ضم عادل الحوسني للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك ضم حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني للمنتخب بدلا من الحارس محمد الشامسي استعدادا لمباراته المرتقبة أمام منتخب إندونيسيا الخميس المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ،علما أن الحوسني الذي نال لقب أفضل حارس بدوري الخليج العربي الموسم الماضي، تألق بشكل مميز مع فريقه الشارقة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ضم عادل الحوسني للمنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.