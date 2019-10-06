الامارات | اسم محمد صلاح في بلاغ لدى الشرطة البريطانية.. والسبب!

شكرا لقرائتكم خبر عن اسم محمد صلاح في بلاغ لدى الشرطة البريطانية.. والسبب! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورد اسم نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، في بلاغ لدى الشرطة البريطانية تقدم به نادي ليستر سيتي الذي اشتكى من إهانات عنصرية تجاه لاعبة حمزة تشودري، الذي تسبب بإصابة النجم المصري في المباراة التي جمعت "الليفر" و "الثعالب" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "صن" أن لاعب وسط ليستر حمزة تشودري، تعرض لإهانات عنصرية من جانب بعض مشجعي ليفربول الذين أبدوا غضبهم الشديد تجاه تدخله العنيف ضد صلاح، الذي لم يتمكن من إكمال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2-1".

وأضافت الصحيفة نقلاً عن متحدث بإسم نادي ليستر: "إننا نشعر بالفزع إزاء هذه التعليقات، التي أبلغها النادي للشرطة وبها صور الإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي، السلوك العنصري ليس له مكان في كرة القدم أو في المجتمع، وسنسعى لأقوى عقاب ممكن يتم اتخاذه ضد المسؤولين عن هذه الجرائم“.

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ولم يكن لدى مدرب ليفربول، كلوب، أي شك في أن تشودري استحق أكثر من الأحمر بسبب خطأه في الوقت المحتسب بدل الضائع على صلاح.

وأبدى كلوب، انزعاجه الشديد من إصابة صلاح قائلاً: "لا أفهم لماذا قام لاعب ليستر بذلك التصرف، كان متهوراً جداً، صلاح تخطى المدافع بشكل جيد، وكان بعيداً عنه، اللاعب تعمد إيذائه بتلك الطريقة الغريبة والعنيفة، كان يستحق الطرد".