شكرا لقرائتكم خبر عن 28 لاعبًا في قائمة المنتخب الأولمبي استعدادًا لوديتي جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدير الفني شوقي غريب، اختيار قائمة من 28 لاعبًا للدخول بهم في معسكر اعتبارًا من غدًا الاثنين، استعدادًا لأداء مباراتين وديتين أمام جنوب أفريقيا يومي 11 و13 أكتوبر الحالي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.

الدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبدالسلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أ حمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.

Advertisements

الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته اعتبارا من الغد على الملاعب الفرعيه لاستاد القاهرة وستاد السلام.

وأكد شوقي غريب، أن الجهاز الفني يتابع اللاعبين محمد محمود وكريم نيدفيد مع إدارة النادي الأهلي للوقوف على برنامجهما العلاجي باعتبارهما ضمن الهيكل الأساسي للمنتخب الأولمبي.

وقال غريب إن طاهر محمد طاهر، سيخضع للكشف الطبي بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب لتحديد برنامجه العلاجي، مشددا على أن هذا المعسكر هو الأخير قبل انطلاق بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، في 8 نوفمبر المقبل، وأيضا اختيار القائمة النهائية التي سيتم إرسالها يوم 29 أكتوبر.

وأكد شوقي غريب، أن مباراتي جنوب أفريقيا احتكاك قوي للفريق قبل البطولة باعتباره أحد المنتخبات المتأهلة ويقع في المجموعة الثانية.

كما وجه المدير الفني للمنتخب، الشكر لكافة الجهات التي تقف وراء المنتخب من أجل تحقيق الحلم الكبير بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 أولا ثم الفوز بالبطولة

وقال إن الجميع سواء جهاز فني أو لاعبين يدرك تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم وبإذن الله سنكون عند حسن ظن الجماهير وهدفنا إسعاد الملايين من عشاق كرة القدم المصرية.