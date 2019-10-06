ترتيب الهدافين و الدورى الإنجليزي بعد هزيمة مانشيستر سيتى

الأحد 6 أكتوبر 2019

خسر فريق مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين، اليوم الأحد، على ملعبه ووسط جمهوره، من ضيفه ولفر هامبتون، في إطار مباريات الأسبوع الثامن من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي «البريمرليج».



ويتربع ليفربول صاحب الـ24 نقطة، منفردا على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 8 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

جدول الدوري الإنجليزي ويشار إلى أن جدول الدوري الإنجليزي قبل بدء مباريات اليوم هو على النحو التالي:

يحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

ويأتي فريق آرسنال في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويأتي فريق ليستر سيتي في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

وأرتقى فريق ولفر هامبتون إلى المركز الـ11 في جدول المسابقة بعد أن كان في المركز الـ15 قبل بداية المباراة، حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط.

وشهد الشوط الأول ندية وهجمات متبادلة من جانب الفريقين، وكاد فريق ولفر هامبتون من تسجيل هدفا خلال أحداث الشوط الأول.

ولم يخسر مانشستر سيتي على أرضه مطلقا في مسابقة الدوري الإنجليزي أمام فريق ولفر هامبتون، وتعد هذه الخسارة هي الأولى على ملعبه من الذئاب.

وجاء الهدف الأول عن طريق اللاعب أداما تراوري في الدقيقة 80 من زمن المباراة، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة (94).

تشكيل مانشستر سيتي وخاض مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيديرسون

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خط الدفاع: جواو كانسيلو، فرناندينيو، أوتامندي، والكر.

خط الوسط: ديفيد سيلفا، كاسكانتي، جوندوجان

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، أجويرو، رياض محرز

اقرأ المزيد: يورجن كلوب يتحدث عن إصابة محمد صلاح ومدى خطورتها تشكيل وولفرهامبتون خاض وولفرهامبتون مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: ويلي بولي، كونور كودي، غانم سايس

خط الوسط: أداما تراوري، ديندونكيز، روبن نيفيس، موتييو، فيناجري

خط الهجوم: خيمينيز، باتتريك كوتروني.

جدول هدافي الدوري الإنجليزي قبل بدء مباريات اليوم نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي (8 أهداف)

تامي أبراهام، لاعب تشيلسي (8 أهداف)

أوباميانج، لاعب آرسنال (7 أهداف)

تيمي بوكي، لاعب نوريتش سيتي (6 أهداف)

رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي (6 أهداف)