مانشستر سيتي يكشف عن اصابة ميندي 

الأحد 6 أكتوبر 2019
ميندي
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأحد رسميا إصابة بنجامين ميندي مدافع الفريق وغيابه عن الملاعب لفترة طويله.
السيتي يكشف عن حجم إصابة ميندي
وكشف نادي مانشستر سيتي عن حجم إصابة حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن اللاعب غاب عن مواجهة ولفرهامبتون اليوم بالدوري الإنجليزي بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة بساقه اليسرى.
فترة غياب ميندي عن الملاعب
كما أكد نادي مانشستر سيتي أن ميندي سيغيب عن الملاعب حتى انتهاء فترة التوقف الدولي القادم في أكتوبر بسبب هذه الإصابة.
ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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