شكرا لقرائتكم الجونة يخرج من النفق المظلم بفوز ثمين على المقاصة بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الجونة فوزا غاليا على مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ ليحصد أول ثلاث نقاط له فى الدورى فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى .

أحرز هدف المباراة حسنى فتحى ظهير أيمن المقاصة بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 41 من عمر اللقاء .

بدأ المقاصة الشوط الثاني بضغط هجومي محاولاً إحراز الهدف الأول وتعديل النتيجة وفي الدقيقة 52 من عمر اللقاء ألغى حكم المباراة هدفاً لصالح عبد الله بكري لاعب الفريق الفيومي بداعي التسلل.

وأجرى المقاصة أولى تغييراته في الدقيقة 56 بخروج عبد الله بكري ونزول صلاح عاشور في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي، وانتعش الجانب الهجومي للفريق الفيومي ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى الغرباوي.

وأهدر عمرو مرعي أخطر فرص الفريق الفيومي في الدقيقة 62 من عمر اللقاء بعدما استطاع أن يستغل خطأ باسم علي لاعب الجونة لينفرد بالمرمى إلا أنه سدد الكرة بعيداً عن الشباك.

ودفع الجونة بمحمد ناجي جدو على حساب أحمد ياسر ريان، وفي الدقيقة 69 أجرى الجونة ثاني تغييراته بنزول أحمد حمدي بدلاً من أحمد مجدي في محاولة لاستعادة السيطرة على الشق الهجومي في المباراة، كما أجرى المقاصة ثاني تبديلاته بنزول صلاح أمين بدلاً من مصطفى شبيطة، ودفع نيبوشا مدرب الجونة بـ سيرج أكا بدلاً من محمد محسن كثالث تبديلات الجونة.

تبدلت الأدوار في أغلب أحداث الشوط الثاني ليحاصر المقاصة فريق الجونة في وسط ملعبة في محاولة تعديل النتيجة، وظهرت هجمات الجونة على استحياء بين الجين والآخر عن طريق محمد ناجي جدو.

وفي الدقيقة 77 استبدل الجهاز الفني للمقاصة ميدو جابر، بمحمد مسعد، وأهدر آلان تشيامابادي أخطر فرص المباراة لصالح الجونة في الدقيقة 79 بعدما انفرد بالمرمى.

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل من ضائع بسبب توقف اللعب لأكثر من مرة لعلاج اللاعبين، لكنه لم تسفر عن جديد في مجريات المباراة .

وحصد الجونة أول ثلاث نقاط في مسابقة الدوري العام بعد الخسارة في أول مباراتين أمام الاسماعيلي والاتحتاد بذات النتيجة 1/0.

كان المقاصة قد بدأ اللقاء بضغط هجومي على الجونة قبل أن يحكم الفريق الساحلي قبضته على زمام المباراة، ويحاصر الفريق الفيومي في وسط ملعبه، حيث شهدت الدقيقة 41 تقدم فريق الجونة على مصر المقاصة بهدف سجله حسني فتحي لاعب الفريق الفيومي عن طريق النيران الصديقة.

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وبدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدى

خط الدفاع : حسني فتحي –أحمد ياسين -عاصم سعيد - أحمد محسن

خط الوسط: مصطفى شبيطة – حالد اوتشو - ميدو جابر – محمد ابراهيم

خط الهجوم: عمرو مرعى - عبدالله مجدي.

فيما بدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

محمود الغرباوي، باسم علي، محمد نجيب، لؤي وائل، عمرو سعداوي، محمد محسن «ليلة»، أكرم توفيق، أحمد مجدي، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان، آلان تشيامابادي.

وعلى مقاعد البدلاء:

عمر رضوان، خالد صبحي، جوناثان نجويم، سيرج أكا، والتر بواليا، أحمد حمدي، محمد ناجي «جدو».