شكرا لقرائتكم باولو يقود هجوم طلائع الجيش أمام بيراميدز الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت تشكيلة الطلائع على النحو التالى :-
خط الدفاع : أحمد سامى – على الفيل – عاصم صلاح – بوشا
خط الوسط : فرانك استيفن – عمرو السيسى – مهند لاشين – كريم طارق – تالا نداى
خط الهجوم : حسام باولو
يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة جمعها من التعادل مع إنبى بهدف لمثله الأسبوع الماضى .
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