شكرا لقرائتكم باولو يقود هجوم طلائع الجيش أمام بيراميدز الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن البرازيلى فارياس المدير الفنى لـ طلائع الجيش تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء بيراميدز بعد قليل باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الثالثة للدورى . وجاءت تشكيلة الطلائع على النحو التالى :- خط الدفاع : أحمد سامى – على الفيل – عاصم صلاح – بوشا Advertisements خط الوسط : فرانك استيفن – عمرو السيسى – مهند لاشين – كريم طارق – تالا نداى خط الهجوم : حسام باولو يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة جمعها من التعادل مع إنبى بهدف لمثله الأسبوع الماضى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باولو يقود هجوم طلائع الجيش أمام بيراميدز الدوري المصري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.