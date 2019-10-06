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شكرا لقرائتكم الأهلي يحتفل بميلاد خالد بيبو الـ42... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتبت صفحة الأهلي: نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا السابق و أحد أبطالنا في مباريات القمة..خالد بيبو نتمنى لك عيد ميلاد سعيد.
يعتبر بيبو أحد النجوم البارزين في القلعة الحمراء وخاصة في مباريات القمة حيث استطاع أن يسجل أربعة أهداف في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري موسم 2001-2002 وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل ولم يتكرر حتى الآن.
كما استطاع بيبو أن يسجل مع الأهلي في فوز الأحمر بدوري أبطال أفريقيا 2001، وخاصة لقاء إياب نهائي دوري الأبطال أمام ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا عندما تمكن من إحراز ثلاثة أهداف.
خالد بيبو
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