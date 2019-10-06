شكرا لقرائتكم 28 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لجنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاولمبي قائمة باسماء 28 لاعبا للدخول بهم في معسكر اعتبارا من الغد استعدادا لآداء مباراتين وديتين أمام جنوب افريقيا يومي 11 و13 اكتوبر الحالي

ضمت القائمة لحراسة المرمي:

• عمر رضوان

• عمر صلاح

• محمد صبحي

ولقلب الدفاع :

• اسامه جلال

• محمود مرعي

• احمد رمضان (بيكهام)

• محمد عبدالسلام

والاجناب:

• محمد صادق

• احمد ابوالفتوح

• احمد ايمن

• كريم العراقي

خط الوسط:

• اكرم توفيق

• غنام محمد

• عمار حمدي

• ناصر ماهر

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• احمد حمدي

• فوزي الحناوي

خط الهجوم :

• رمضان صبحي

• طاهر محمد طاهر

• امام عاشور

• عبدالرحمن مجدي

• وجيه عبدالحكيم

رؤوس الحربه :

• مصطفي محمد

• صلاح محسن

• احمد ياسر ريان

• ناصر منسي

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته اعتبارا من غد علي الملاعب الفرعيه لاستاد القاهر وستاد السلام.

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، أن الجهاز الفني يتابع اللاعبين محمد محمود وكريم نيدفيد مع إدارة النادي الأهلي للوقوف علي برنامجهما العلاجي باعتبارهما ضمن الهيكل الأساسي للمنتخب الأولمبي .

وقال غريب، إن طاهر محمد طاهر سيخضع للكشف الطبي بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب لتحديد برنامجه العلاجي، مشددا علي أن هذا المعسكر هو الأخير قبل انطلاق البطوله في 8 نوفمبر المقبل وايضا اختيار القائمه النهائيه التي سيتم ارسالها للكاف يوم 29 اكتوبر.

ولفت غريب، إلى أن مباراتي جنوب افريقيا احتكاك قوي للفريق قبل البطوله وهو احد المنتخبات المتأهله ويقع في المجموعه الثانية، موجها الشكر لكافة الجهات التي تقف وراء المنتخب من أجل تحقيق الحلم الكبير بالتأهل لاولمبياد طوكيو 2020 اولا ثم الفوز بالبطولة.

وأضاف غريب، أن الجميع سواء جهاز فني او لاعبين يدرك تماما حجم المسئوليه الملقاه علي عاتقهم وباذن الله سنكون عند حسن ظن الجماهير وهدفنا اسعاد الملايين من عشاق كرة القدم المصرية.