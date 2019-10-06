شكرا لقرائتكم الأمن يخاطب الأهلي والزمالك بشأن مباريات الدورى .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته المحلية اليوم أمام إف سي مصر بعدما حقق الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، فى الجولتين الأولى والثانية بالدورى، ليحصد 6 نقاط واكتفى الفريق الأبيض بإحراز هدفين فقط فى المباراتين بواقع هدف فى كل لقاء فيما لم تستقبل شباكه أى أهداف، أما نادى مصر حصد نقطة واحدة من أول جولتين له فى الدورى ولم يسجل أى هدف حتى الآن واستقبلت شباكه 3 أهداف.
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