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الأمن يخاطب الأهلي والزمالك بشأن مباريات الدورى .. اعرف التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل رفض مسؤلو الجهات الأمنية خوض الأهلي و الزمالك لمبارياتهم المقبلة فى الدوري باستادات بتروسبورت أو الكلية الحربية أو المقاولون العرب وجهاز العسكري.

 

حسب ما كشف أحد مسؤلو اتحاد الكرة أنه تم إخطار الأهلي و الزمالك بقرار الأمن من أجل البحث عن ملعب جديد لمبارياتهم المقبلة فى بطولة الدوري.

 

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته المحلية اليوم أمام إف سي مصر بعدما حقق الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، فى الجولتين الأولى والثانية بالدورى، ليحصد 6 نقاط واكتفى الفريق الأبيض بإحراز هدفين فقط فى المباراتين بواقع هدف فى كل لقاء فيما لم تستقبل شباكه أى أهداف، أما نادى مصر حصد نقطة واحدة من أول جولتين له فى الدورى ولم يسجل أى هدف حتى الآن واستقبلت شباكه 3 أهداف.

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كان اتحاد الكرة قد قرر نقل مباراة الزمالك أمام إف سي مصر المقرر لها الثامنة مساء اليوم من استاد بتروسبورت لتقام باستاد السلام.

 

 

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