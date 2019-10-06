شكرا لقرائتكم فايلر يمنح لاعبى الأهلي الدوليين راحة مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلى منح اللاعبين الدوليين راحة من مران الفريق اليوم قبل انضمامهم لمعسكر المنتخب غداً الاثنين، والذي يأتى استعداداً لمواجهة بتسوانا الودية.

وكان فايلر قد منح لاعبيه أجازة من التدريبات اليوم الأحد وغداً الاثنين قبل أن يتراجع ويُقرر خوض الفريق لتدريباته بشكل عادل اليوم على أن يتم اجراء الأجازة لنهاية الأسبوع لتصبح يومي الجمعة والسبت القادمين. Advertisements

ويضم المنتخب الأول 6 لاعبين من الأهلى بخلاف المصاب عمرو السولية الذي تم اختياره قبل إصابته وهم محمد الشناوى، أيمن أشرف ،أحمد فتحى، حمدي فتحى، حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، بخلاف اللاعبين الأجانب الدوليين وهم الأنجولي جيرالدو والمالي اليوم ديانج والتونسي علي معلول.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.