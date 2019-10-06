شكرا لقرائتكم فايلر يمنح لاعبى الأهلي الدوليين راحة مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان فايلر قد منح لاعبيه أجازة من التدريبات اليوم الأحد وغداً الاثنين قبل أن يتراجع ويُقرر خوض الفريق لتدريباته بشكل عادل اليوم على أن يتم اجراء الأجازة لنهاية الأسبوع لتصبح يومي الجمعة والسبت القادمين.
ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.
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